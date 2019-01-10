Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Снежный шторм в Европе

Снежный шторм в Европе: 15 погибших, объявлен красный уровень опасности (ФОТО, ВИДЕО)

10 янв 2019, 16:50
999

В Европе продолжается снежный шторм. Из-за него сотни людей оказались в настоящей снежной ловушке, почти все дороги были погребены под лавинами.

В Германии и Австрии в связи с этим объявлен красный уровень опасности, пишет DailyMail. Синоптики сообщают, что снегопады продолжатся в ближайшие дни.

Снежный шторм в Европе

Известно о гибели, по меньшей мере, 15 человек, среди погибших 16-летний подросток, который попал под снежную лавину на территории горнолыжного курорта в Австрии. Родители и брат мальчика видели его погребенным под снегом, но не смогли ему помочь. Спасатели также добрались слишком поздно.

Снежный шторм в Европе

Из-за непогоды закрыты 450 подъемников на горнолыжных курортах. Этой ночью из-за занесенных снегом дорог в снежной ловушке оказались около 2 тыс. человек. В Баварии на юге Германии прошлой ночью произошло 100 автомобильных аварий из-за снегопада. Поезда также ездят с серьезными задержками, они застревают в снегу.

Снежный шторм в Европе. Фото: DailyMail


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше