Снежный шторм в Европе: 15 погибших, объявлен красный уровень опасности (ФОТО, ВИДЕО)

Снежный шторм в Европе

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В Европе продолжается снежный шторм. Из-за него сотни людей оказались в настоящей снежной ловушке, почти все дороги были погребены под лавинами.

В Германии и Австрии в связи с этим объявлен красный уровень опасности, пишет DailyMail. Синоптики сообщают, что снегопады продолжатся в ближайшие дни.

Известно о гибели, по меньшей мере, 15 человек, среди погибших 16-летний подросток, который попал под снежную лавину на территории горнолыжного курорта в Австрии. Родители и брат мальчика видели его погребенным под снегом, но не смогли ему помочь. Спасатели также добрались слишком поздно.

Из-за непогоды закрыты 450 подъемников на горнолыжных курортах. Этой ночью из-за занесенных снегом дорог в снежной ловушке оказались около 2 тыс. человек. В Баварии на юге Германии прошлой ночью произошло 100 автомобильных аварий из-за снегопада. Поезда также ездят с серьезными задержками, они застревают в снегу.