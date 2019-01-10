Топ-10 лучших для туристов мест в 2019 году по версии New York Times (ФОТО)

Топ-10 мест лучших для туристов

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Racurs.ua

New York Times составил топ-10 мест, рекомендованных туристам и путешественникам к посещению.

На первом месте списка оказались острова Пуэрто-Рико, как сообщается на сайте New York Times.

На втором — индийская деревня Хампи, которая находится на развалинах столицы империи Виджаянагара.

Третье место — ставшая кулинарной меккой калифорнийская Санта-Барбара.

Четвертое место рейтинга — Панама, пятое — Мюнхен.

Расположенный на Красном море израильский курортный город Эйлат, помещен редакцией NYT на шестое место из 52.

Также в топ-10 вошли японские острова Сетучи, датский город Аальборг, португальские Азорские острова и ледяные пещеры Оттавы в Канаде.