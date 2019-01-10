Шиканул: в Киеве охранник украл из магазина коллекционное виски стоимостью 500 тыс. грн (ФОТО)

Шиканул: охранник украл из магазина виски на 500 тыс. грн / Фото: bsi-ukraine.com.ua

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Racurs.ua

Охранник украл из магазина четыре бутылки виски стоимостью 500 тыс. грн. Недостачу коллекционного виски обнаружили в столичном магазине.

С заявлением о краже в правоохранительные органы обратилась администрация магазина после проведения инвентаризации 9 января, сообщает сегодня «Страна.ua», ссылаясь на собственные источники в полиции.

В магазине недосчитались четырех бутылок элитного алкоголя: бутылки емкостью 0,7 л Glen Grant 1962 Rare Vintage, бутылки виски объемом 0,7 л Glenglassaugh Rare Cask 50 1965 года и двух бутылок виски объемом 0,7 л Speymalt from Macallan Distillery 1950 года. Стоимость украденного алкоголя составила 500 тыс. грн.

После просмотра видеозаписей с камер наблюдения, установленных в магазине, полицейские заподозрили в краже 22-летнего охранника. Позже молодой сотрудник сознался в совершении преступления.

Поскольку охранник совершил кражу в особо крупном размере, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако, подозреваемый может заключить сделку о примирении с администрацией магазина.

Напомним, со 2 октября 2018 года в Украине повысилась цена на алкоголь в результате поднятия минимальных розничных цен.