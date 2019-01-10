Євробачення-2019: названо 16 півфіналістів національного відбору. Фото: mykyiv.com

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Імена учасників нацвідбору на Євробачення-2019 було оприлюднено сьогодні, 10 січня.

У національному відборі на пісенний конкурс Євробачення-2019 братимуть участь 16 українських виконавців та гуртів, повідомляє телеканал СТБ.

За словами музичного продюсера національного відбору Руслана Квінти, цьогоріч за право представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення позмагаються як вже відомі виконавці та гурти, так і ще невідомі широкому загалу співаки.

Квінта також зазначив, що цього разу у фіналі нацвідбору можна буде побачити учасників відбору на Євробачення попередніх років.

Учасники українського нацвідбору на Євробачення-2019:

Braii

Freedomjazz

KAZKA

YUKO

TheHypnotunez

LAUD

TAYANNA

Brunettes Shoot Blondes

VERA KEKELIA

ЦеШо

Ivan NAVI

ANNA MARIA

BAHROMA

LETAY

КiRA MAZUR

KHAYAT

Учасники нацвідбору на Євробачення-2019 пройдуть жеребкування 22 січня. Півфінали відбудуться 9 та 16 лютого, а переможця визначать 23 лютого 2019 року. Транслюватимуть нацвідбір на Євробачення телеканали СТБ та UA: ПЕРШИЙ.

Нагадаємо, Євробачення пройде у травні 2019 року у місті Тель-Авів. Півфінали конкурсу пройдуть 14 та 16 травня, а фінал — у суботу 18 травня.