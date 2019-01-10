Літак-розвідник США патрулював анексований Крим, поки ракетний есмінець РФ плив до Севастополя (ФОТО)

Розвідувальний літак ВПС США RC135V Rivet Joint / Фото: wikimedia

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Росія направила в порт окупованого Севастополя ракетний протичовновий есмінець «Североморск». За інформацією ЗМІ РФ, бойовий корабель прибув на анексований півострів, де розташований Чорноморський флот Росії на «планове технічне обслуговування».

Окрім цього, ресурс Liveuamap у Twitter повідомив, що стратегічний розвідувальний літак Військово-повітряних сил США RC135V Rivet Joint напередодні здійснив багатогодинний політ поблизу анексованого Криму. Цей політ було здійснено в рамках розвідувальної місії в районі Чорного моря. Водночас російські ЗМІ повідомили, що американський літак вилетів з авіабази на грецькому острові Крит та пролетів вздовж узбережжя Абхазії та Кубані, а потім впродовж чотирьох годин кружляв неподалік кримського півострова та Керченської протоки.

Нагадаємо, раніше десантний корабель ВМС США «Форт Макгенрі» увійшов у Чорне море вперше після агресії Росії на Азові. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці.