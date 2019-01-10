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Ракурс
Разведывательный самолет ВВС США RC135V Rivet Joint / Фото: wikimedia

Самолет-разведчик США патрулировал аннексированный Крым, пока ракетный эсминец РФ плыл в Севастополь (ФОТО)

10 янв 2019, 12:55
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Россия направила в порт оккупированного Севастополя ракетный противолодочный эсминец «Североморск». По информации СМИ РФ, боевой корабль прибыл на аннексированный полуостров, где функционирует Черноморский флот России, на «плановое техническое обслуживание».

Кроме этого, ресурс Liveuamap в Twitter сообщил, что стратегический разведывательный самолет Военно-воздушных сил США RC135V Rivet Joint накануне совершил многочасовой полет близ аннексированного Крыма. Этот полет был осуществлен в рамках разведывательной миссии в районе Черного моря. В то же время российские СМИ пишут, что американский самолет вылетел из авиабазы на греческом острове Крит и пролетел вдоль побережья Абхазии и Кубани, а затем в течение четырех часов курсировал неподалеку крымского полуострова и Керченского пролива.

Напомним, ранее десантный корабль ВМС США «Форт Макгенри» вошел в Черное море впервые после агрессии России в Азовском море. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе.

Источник: Ракурс


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