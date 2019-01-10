Евровидение-2019: названы 16 полуфиналистов национального отбора. Фото: mykyiv.com

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Racurs.ua

Имена участников нацотбора на Евровидение-2019 обнародованы сегодня, 10 января.

В национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2019 примут участие 16 украинских исполнителей и групп, сообщает телеканал СТБ.

По словам музыкального продюсера национального отбора Руслана Квинты, в этом году за право представлять Украину на международном конкурсе Евровидение посоревнуются как уже известные исполнители и группы, так еще неизвестные широкой публике певцы.

Квинта также отметил, что на этот раз в финале нацотбора можно будет увидеть участников отбора на Евровидение предыдущих лет.

Участники украинского нацотбора на Евровидение-2019:

Braii

Freedom jazz

KAZKA

YUKO

The Hypnotunez

LAUD

TAYANNA

Brunettes Shoot Blondes

VERA KEKELIA

ЦеШо

Ivan NAVI

ANNA MARIA

BAHROMA

LETAY

КiRA MAZUR

KHAYAT

Участники нацотбора на Евровидение-2019 проведут жеребьевку 22 января. Полуфиналы состоятся 9 и 16 февраля, а победителя определят 23 февраля 2019 года. Транслировать нацотбор на Евровидение будут телеканалы СТБ и UA: ПЕРВЫЙ.

Напомним, Евровидение пройдет в мае 2019 года в Тель-Авиве. Полуфиналы конкурса пройдут 14 и 16 мая, а финал — в субботу 18 мая.