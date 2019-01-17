Від кору померла жителька Львова. Фото: inet.Здоровье

https://racurs.ua/ua/n116915-vid-koru-pomerla-jytelka-lvova.html

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Від ускладнень кору померла 36-річна жителька Львова. Жінка також мала важку патологію генетичного характеру.

Львів’янку госпіталізували у важкому стані 14 січня. Лікарі виявили у неї пневмонію, задуху та порушення свідомості. Хвору одразу було направлено до реанімаційного відділення, проте врятувати її не вдалось — 15 січня вона померла, повідомляє Zaxid.net.

За словами головного епідеміолога Львівщини Наталії Тимко, лікарі виявляють кір у хворих різних вікових категорій. Однак у Львівській області цьогоріч — це перша смерть дорослої людини.

Станом на 17 січня, в області на кір захворіли вже понад 1 тис. осіб. Торік ця цифра склала понад 12 тис. осіб.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями від кору помер 49-річний мешканець Житомирщини.