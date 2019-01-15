Кір забрав життя ще однієї людини з початку року. Фото: Twitter

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Racurs.ua

Кір забрав життя ще однієї людини в Україні. Таким чином, з початку 2019 року від цієї хвороби померли двоє українців.

Внаслідок ускладнень від кору помер 49-річний мешканець Житомирської області. Він не мав щеплення від цієї хвороби, повідомляють у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Перший же випадок смерті від кору цьогоріч стався 6 січня. Тоді від ускладнень помер 49-річний мешканець Рівненської області.

У 2018 році від кору померли 16 українців.

Як зазначають у Центрі громадського здоров’я, з початку 2019 року на кір захворіли вже понад 5 тис. осіб в Україні. Найвищі показники захворюваності на кір у Львівській, Вінницькій, Рівненській, Чернівецькій областях та в Києві.

Медики наголошують, що єдиним надійним способом захисту від кору є щеплення. Від кору найчастіше помирають люди, які не пройшли вакцинацію, або діти, яким вчасно не було зроблено друге щеплення.