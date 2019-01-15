Корь унесла жизнь еще одного человека с начала года. Фото: Twitter

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Racurs.ua

Корь унесла жизнь еще одного человека в Украине. Таким образом, с начала 2019 года от этого заболевания скончались уже двое украинцев.

В результате осложнений от кори умер 49-летний житель Житомирской области. У него не было прививки от этой болезни, сообщают в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Первый же случай смерти от кори в этом году произошел 6 января. От осложнений скончался 49-летний житель Ровенской области.

В 2018 году от кори умерли 16 украинцев.

Как отмечают в Центре общественного здоровья, с начала 2019 года корью заболели уже более 5 тыс. человек в Украине. Самые высокие показатели заболеваемости корью во Львовской, Винницкой, Ровенской, Черновицкой областях и в Киеве.

Медики отмечают, что единственным надежным способом защиты от кори является прививка. От кори чаще всего умирают люди, которые не прошли вакцинацию, или дети, которым вовремя не сделали вторую прививку.