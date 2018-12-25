УПЦ Московского патриархата обжалует свое переименование в Конституционном суде

УПЦ МП обратится в Конституционный суд

https://racurs.ua/n116083-upc-moskovskogo-patriarhata-objaluet-svoe-pereimenovanie-v-konstitucionnom-sude.html

Racurs.ua

Украинская православная церковь Московского патриархата будет инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона № 5309, который обязывает ее указать в названии принадлежность к России.

В УПЦ МП утверждают, что закон нарушает свободу вероисповедания и дискриминирует верующих, сообщает 25 декабря официальный сайт церкви со ссылкой на слова руководителя юридического отдела УПЦ МП протоиерея Александра Бахова.

«Нами было направлено обращение к президенту Украины — применить право вето, но, как мы видим, он таким правом не воспользовался. Кроме этого, поскольку имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд», — сообщил Бахов.

Юрист УПЦ МП считает, что принятый закон «нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку» миллионы верующих УПЦ МП.

«Законопроект № 5309, который уже стал законом, в тексте не имеет упоминания об Украинской православной церкви и не содержит никаких конкретных формулировок о том, кто и как должен называться. Это уже будет определять соответствующий орган государственной власти после вступления в силу закона. УПЦ официально зарегистрирована с таким названием в государственных органах и в дальнейшем остается с этим названием с 1990 года», — сказал Бахов.

Напомним, что 22 декабря президент Украины подписал закон, согласно которому должны изменить название религиозные организации, руководящий центр, которых находится в другом государстве, который осуществляет военную агрессию против Украины.