Нефть резко подешевела на фоне закрытия правительства США и тревоги о росте экономики

Нефть вновь подешевела, фото — Reuters

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Фьючерсы на американский сорт нефти WTI и на нефть марки Brent упали более чем на 6% и достигли минимумов 2017 года в ходе торгов 24 декабря.

Оба показателя могут упасть на 40% в четвертом квартале 2018 года, сообщает Reuters.

Рынки поддались давлению, поскольку частичная остановка работы правительства США усилила беспокойство о росте мировой экономики. Инвесторы переключились на так называемые «активы-убежища» — золото и облигации государственного долга, продавая нефть и акции компаний.

Фьючерсы на WTI закрылись накануне Рождества на отметке 42,53 долл. за баррель, это на 6,7% ниже предыдущего закрытия.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 6,2% (до 50,47 долл. за баррель).

Торговый день был сокращенным накануне рождественских праздников. Цены продолжили снижение после закрытия официальной сессии.

Падение цен на нефть и американских фондовых индексов обрушило и российский рынок акций в начале торгов во вторник, 25 декабря. Индекс РТС упал на 2,95%, индекс Московской биржи — на 2,21%.

В начале декабря ОПЕК и несколько стран, не входящих в картель, в том числе Россия договорились о сокращении нефтедобычи в большем объеме, чем того ожидал рынок. Это произошло на фоне призывов президента США Дональда Трампа снизить цены на нефть