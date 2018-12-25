Жертвами цунами в Индонезии стали уже полтысячи человек (ФОТО)

Цунами в Индонезии, фото — AP

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Racurs.ua

Извержение вулкана Кракатау в Индонезии и спровоцированное им в субботу вечером цунами унесли жизни не менее 429 человек.

О таком количестве жертв стихийного бедствия сообщило 25 декабря AP со ссылкой на местные власти.

Более 1,4 тыс. человек получили ранения, 128 считаются пропавшими без вести.

Тысячи людей остались без крыши над головой. Их дома разбили волны в прибрежных районах Западной Явы и южной Суматры.

Военные, спасатели и волонтеры продолжают поиски вдоль пляжей. В местах, в которых нашли жертв, родственники идентифицировали своих близких.

Напомним, что цунами поразило индонезийское побережье в ночь на 23 декабря. Вчера «Ракурс» сообщал, что жертвами бедствия стали более 373 человека. Украинский МИД рекомендовал воздержаться от посещения провинций Лампунг и Бантен в Индонезии.