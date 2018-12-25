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Ракурс
Цунами в Индонезии, фото — AP

Жертвами цунами в Индонезии стали уже полтысячи человек (ФОТО)

25 дек 2018, 10:58
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Извержение вулкана Кракатау в Индонезии и спровоцированное им в субботу вечером цунами унесли жизни не менее 429 человек.

О таком количестве жертв стихийного бедствия сообщило 25 декабря AP со ссылкой на местные власти.

Более 1,4 тыс. человек получили ранения, 128 считаются пропавшими без вести.

Цунами в Индонезии

Тысячи людей остались без крыши над головой. Их дома разбили волны в прибрежных районах Западной Явы и южной Суматры.

Военные, спасатели и волонтеры продолжают поиски вдоль пляжей. В местах, в которых нашли жертв, родственники идентифицировали своих близких.

Цунами в Индонезии

Напомним, что цунами поразило индонезийское побережье в ночь на 23 декабря. Вчера «Ракурс» сообщал, что жертвами бедствия стали более 373 человека. Украинский МИД рекомендовал воздержаться от посещения провинций Лампунг и Бантен в Индонезии.

Цунами в Индонезии

Цунами в Индонезии

Цунами в Индонезии, фото — AP


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