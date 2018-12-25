Жертвами цунамі в Індонезії стали вже півтисячі осіб (ФОТО)

Цунамі в Індонезії, фото — AP

https://racurs.ua/ua/n116081-jertvamy-cunami-v-indoneziyi-staly-vje-pivtysyachi-osib-foto.html

Racurs.ua

Виверження вулкану Кракатау в Індонезії та спровоковане ним в суботу ввечері цунамі забрали життя щонайменше 429 осіб.

Про таку кількість жертв стихійного лиха повідомило 25 грудня AP з посиланням на місцеву владу.

Понад 1,4 тис. людей отримали поранення, 128 вважаються зниклими безвісти.

Тисячі людей залишилися без даху над головою. Їхні будинки розбили хвилі у прибережних районах Західної Яви та південної Суматри.

Військові, рятувальники і волонтери продовжують пошуки уздовж пляжів. У місцях, в яких відшукали жертв, родичі ідентифікували своїх близьких.

Нагадаємо, що цунамі вразило індонезійське узбережжя у ніч на 23 грудня. Учора «Ракурс» повідомляв, що жертвами лиха стали понад 373 особи. Українцям МЗС рекомендувало утриматися від відвідання провінцій Лампунг та Бантен в Індонезії.