Жертвами цунамі в Індонезії стали вже півтисячі осіб (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n116081-jertvamy-cunami-v-indoneziyi-staly-vje-pivtysyachi-osib-foto.htmlRacurs.ua
Виверження вулкану Кракатау в Індонезії та спровоковане ним в суботу ввечері цунамі забрали життя щонайменше 429 осіб.
Про таку кількість жертв стихійного лиха повідомило 25 грудня AP з посиланням на місцеву владу.
Понад 1,4 тис. людей отримали поранення, 128 вважаються зниклими безвісти.
Тисячі людей залишилися без даху над головою. Їхні будинки розбили хвилі у прибережних районах Західної Яви та південної Суматри.
Військові, рятувальники і волонтери продовжують пошуки уздовж пляжів. У місцях, в яких відшукали жертв, родичі ідентифікували своїх близьких.
Нагадаємо, що цунамі вразило індонезійське узбережжя у ніч на 23 грудня. Учора «Ракурс» повідомляв, що жертвами лиха стали понад 373 особи. Українцям МЗС рекомендувало утриматися від відвідання провінцій Лампунг та Бантен в Індонезії.