Обвиненный в сексуальных домогательствах Кевин Спейси опубликовал интригующее видеообращение (ВИДЕО)

Кевин Спейси, фото — Фокус

https://racurs.ua/n116080-obvinennyy-v-seksualnyh-domogatelstvah-kevin-speysi-opublikoval-intriguuschee-videoobraschenie.html

Racurs.ua

Американский актер Кевин Спейси впервые после обвинений в сексуальных домогательствах опубликовал видеообращение.

Интригующая и многозначительная запись сделана от имени героя Спейси в сериале «Карточный дом» Фрэнка Андервуда. Его опубликовали 24 декабря на YouTube.

«Конечно, они пытались разлучить нас, но то, что есть между нами, очень прочное. Я шокировал вас своей честностью, но чаще всего я бросал вам вызов. И заставлял думать. И вы верили мне, хотя допускали, что этого делать не стоит», — рассказывает герой Кевина Спейси.

Актер убежден в том, что зрители хотят его возвращения.

«И я знаю, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы я вернулся. Конечно, некоторые верят всем и ждут, когда я покаюсь, и уверены, что я получил по заслугам. Но вы же не поверите всему без доказательств?» —продолжил интриговать актер.

«Несмотря на всю эту чушь, враждебность, громкие заголовки, объявления импичмента без суда. Ежедневно уверенность в том, что скоро вы узнаете всю правду, растет. Выводы могут быть ошибочными. Соскучились по мне?» — завершает свое обращение актер.

Напомним, что компания Netflix разорвала отношения с главным героем Кевином Спейси (Фрэнк Андервуд) после секс-скандала. Актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах 30-летней давности.