Звинувачений у сексуальних домаганнях Кевін Спейсі опублікував інтригуюче відеозвернення (ВІДЕО)

Кевін Спейсі, фото — Фокус

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Американський актор Кевін Спейсі вперше після звинувачень в сексуальних домаганнях опублікував відеозвернення.

Інтригуючий і багатозначний запис зроблено від імені героя Спейсі в серіалі «Картковий будинок» Френка Андервуда. Його опублікували 24 грудня на YouTube.

«Звичайно, вони намагалися розлучити нас, але те, що є між нами, дуже міцне. Я шокував вас своєю чесністю, але частіше за все я кидав вам виклик. І змушував думати. І ви вірили мені, хоча допускали, що цього робити не варто», — розповідає герой Кевіна Спейсі.

Актор переконаний в тому, що глядачі хочуть його повернення.

«І я знаю, чого ви хочете. Ви хочете, щоб я повернувся. Звичайно, деякі вірять всьому і чекають, коли я покаюся, і впевнені, що я отримав по заслугах. Але ви ж не повірите всьому без доказів?» — продовжив інтригувати актор.

«Не дивлячись на всю цю нісенітницю, ворожість, гучні заголовки, оголошення імпічменту без суду. Щодня упевненість в тому, що скоро ви дізнаєтеся всю правду, зростає. Висновки можуть бути помилковими. Скучили за мною?» — завершує своє звернення актор.

Нагадаємо, що компанія Netflix розірвала стосунки з головним героєм Кевіном Спейсі (Френк Андервуд) після секс-скандалу. Актор Ентоні Репп звинуватив Спейсі в сексуальних домаганнях 30-річної давнини.