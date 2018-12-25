Трамп проти Санти: американський президент розкритикував дитину, яка запитала в нього про головного героя Різдва (ФОТО)

Трамп у культовому фільмі "Один вдома", скріншот з фільму

https://racurs.ua/ua/n116079-tramp-proty-santy-amerykanskyy-prezydent-rozkrytykuvav-dytynu-yaka-zapytala-v-nogo-pro-golovnyy.html

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Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія взяли участь в акції з відстеження подорожі Санта-Клауса, під час якої будь-яка дитина може зателефонувати на організовану військовими гарячу лінію, щоб дізнатися, де зараз перебуває головний герой Різдва.

Курйозний випадок стався після того, як Трамп прийняв дзвінок семирічного хлопчика на ім’я Коулман, повідомляє CBSLos Angeles.

За словами журналістів, які чули цю розмову, президент сказав: «Ти все ще віриш в Санту? Тому що в сім років уже запізно, чи не так?», — після чого посміхнувся і додав: «Гаразд, насолоджуйся».

Традиція військових розповідати дітям про переміщення Санта-Клауса з’явилася в США і Канаді у 1955 році. Тоді діти, які розшукували Санта-Клауса, випадково подзвонили у військовий командний центр в Колорадо-Спрінгс.

Того вечора полковник ЗС США Гаррі Шуп замість того, щоб повісити трубку, наказав операторам відстежувати інформацію про Санту і надавати її кожній дитині, яка зателефонує за цим номером.

«Ракурс» повідомляв, що у Китаї почали боротися із Санта-Клаусом. Зростаючий акцент на традиційній культурі, який насаджує правляча у Піднебесній Комуністична партія і систематичні утиски релігії за часів Сі Цзіньпіна почали загрожувати позиціям Санта-Клауса у цій країні.