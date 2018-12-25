Трамп против Санты: американский президент раскритиковал ребенка, спросившего о главном герое Рождества (ФОТО)

Трамп в культовом фильме "Один дома", скриншот с видео

https://racurs.ua/n116079-tramp-protiv-santy-amerikanskiy-prezident-raskritikoval-rebenka-sprosivshem-o-glavnom-geroe.html

Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания приняли участие в акции по отслеживанию путешествия Санта-Клауса, во время которой любой ребенок может позвонить на организованную военными горячую линию, чтобы узнать, где находится главный герой Рождества.

Курьезный случай произошел после того, как Трамп принял звонок семилетнего мальчика по имени Коулман, сообщает CBS Los Angeles.

По словам журналистов, которые слышали этот разговор, президент сказал: «Ты все еще веришь в Санту? Потому что в семь лет уже поздно, не так ли?», — после чего улыбнулся и добавил: «Ладно, наслаждайся».

Традиция военных рассказывать детям о перемещении Санта-Клауса появилась в США и Канаде в 1955 году. Тогда дети, которые разыскивали Санта-Клауса, случайно позвонили в военный командный центр в Колорадо-Спрингс.

В тот вечер полковник Гарри Шуп вместо того, чтобы повесить трубку, приказал операторам отслеживать информацию о Санте и предоставлять ее каждому ребенку, который позвонит по этому номеру.

«Ракурс» сообщал, что в Китае начали бороться с Санта-Клаусом. Растущий акцент на традиционной культуре, который насаждает правящая в Поднебесной Коммунистическая партия и систематические притеснения религии во времена Си Цзиньпина начали угрожать позициям Санта-Клауса в этой стране.