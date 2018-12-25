Нафта різко подешевшала на тлі закриття уряду США і тривоги про зростання економіки

Нафта знову подешевшала, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n116082-nafta-rizko-podeshevshala-na-tli-zakryttya-uryadu-ssha-i-tryvogy-pro-zrostannya-ekonomiky.html

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Ф’ючерси на американський сорт нафти WTI і на нафту марки Brent впали більш ніж на 6% і досягли мінімумів з 2017 року під час торгів 24 грудня.

Обидва показники можуть впасти на 40% у четвертому кварталі 2018 року, повідомляє Reuters.

Ринки піддалися тиску, оскільки часткове зупинення роботи уряду США посилило занепокоєння про зростання світової економіки. Інвестори переключилися на так звані «активи-притулки» — золото й облігації державного боргу, продаючи нафту та акції компаній.

Ф’ючерси на WTI закрилися напередодні Різдва на позначці 42,53 дол. за барель, що було на 6,7% нижче попереднього закриття.

Ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 6,2% (до 50,47 дол. за барель).

Торговий день був скороченим напередодні різдвяних свят. Ціни продовжили зниження після закриття офіційної сесії.

Падіння цін на нафту і американських фондових індексів обвалило й російський ринок акцій на початку торгів у вівторок, 25 грудня. Індекс РТС упав на 2,95%, індекс Московської біржі — на 2,21%.

На початку грудня ОПЕК і декілька країн, які не входять в картель, в тому числі Росія, домовилися про скорочення нафтовидобутку в більшому обсязі, ніж того очікував ринок. Це сталося на тлі закликів президента США Дональда Трампа знизити ціни на нафту