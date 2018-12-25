УПЦ Московського патріархату оскаржить своє перейменування у Конституційному суді

УПЦ МП звернеться до Конституційного суду

https://racurs.ua/ua/n116083-upc-moskovskogo-patriarhatu-oskarjyt-svoie-pereymenuvannya-u-konstytuciynomu-sudi.html

Racurs.ua

Українська православна церква Московського патріархату ініціюватиме звернення до Конституційного суду щодо закону № 5309, який зобов’язує її вказати в назві приналежність до Росії.

В УПЦ МП стверджують, що закон порушує свободу віросповідання і дискримінує вірян, повідомляє офіційний сайт церкви з посиланням на слова керівника юридичного відділу УПЦ МП протоієрея Олександра Бахова.

«Нами було надіслано звернення до президента України — застосувати право вето, але, як ми бачимо, він таким правом не скористався. Окрім цього, оскільки має місце порушення конституційних норм і принципів, ми ініціюємо звернення до Конституційного суду», — повідомив Бахов.

Юрист УПЦ МП вважає, що прийнятий закон «порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою» мільйони віруючих УПЦ МП.

«Законопроект № 5309, який вже став законом, у своєму тексті не має згадки про Українську православну церкву та не містить жодних конкретних формулювань про те, хто і як має називатись. Це вже буде визначати відповідний орган державної влади після набуття чинності закону. УПЦ офіційно зареєстрована з такою назвою в державних органах і надалі залишається з цією назвою з 1990 року», — сказав Бахов.

Нагадаємо, що 22 грудня президент України підписав закон, згідно з яким повинні змінити назву релігійні організації, керівний центр, яких знаходиться в іншій державі, що здійснює військову агресію проти України.