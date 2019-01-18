Убийство 23-летней давности раскрыли в Сумах

Убийца не хотел возвращать деньги жертве, фото - Фейсбук

https://racurs.ua/n116992-ubiystvo-23-letney-davnosti-raskryli-v-sumah.html

Racurs.ua

Полиция Сум раскрыла убийство 23-летней давности, когда в подъезде собственного дома выстрелом в грудь застрелили местного жителя.

Преступление произошло 3 марта 1996 года, сообщили в Национальной полиции. Около 21.00 в подъезде дома по улице Интернационалистов неизвестный выстрелом из охотничьего ружья застрелил сумчанина, который возвращался домой с работы. Мужчина работал аппаратчиком на Северной ТЭЦ.

В первые часы и дни после совершения преступления задержать убийцу не удалось. Поиски продолжались до сих пор, преступника вычислили и 18 января сообщили о подозрении в совершении преступления.

Руководитель Сумской полиции Павел Карабута рассказал, что подозреваемый — 52-летний ранее неоднократно судимый знакомый убитого.

Он задумал убить своего знакомого, чтобы не возвращать одолженные деньги. Прихватив охотничье ружье, он устроил засаду в подъезде дома, в котором жила жертва.

Как только знакомый появился на лестнице — выстрелил в него.

Уголовное производство открыли по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.