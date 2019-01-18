Убивство 23-річної давнини розкрили у Сумах

Убивця не хотів повертати гроші жертві, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n116992-ubyvstvo-23-richnoyi-davnyny-rozkryly-u-sumah.html

Racurs.ua

Поліція Сум розкрила вбивство 23-річної давнини, коли у під’їзді власного будинку пострілом в груди застрелили місцевого жителя.

Злочин стався 3 березня 1996 року, повідомили у Національній поліції. Близько 21.00 у під’їзді будинку по вулиці Інтернаціоналістів невідомий пострілом з мисливської рушниці застрелив сумчанина, який повертався додому з роботи. Чоловік працював апаратником на Північній ТЕЦ.

У перші години і дні після скоєння злочину затримати вбивцю не вдалося. Пошуки тривали дотепер, чоловіка таки вирахували й 18 січня повідомили про підозру у вчинення злочину.

Керівник Сумської поліції Павло Карабута розповів, що підозрюваний — 52-річний раніше неодноразово судимий знайомий вбитого.

Він замислив убити свого знайомого, щоб не повертати позичені гроші. Прихопивши мисливську рушницю, він влаштував засідку в під’їзді будинку, у якому жила жертва.

Щойно його боргодавець з’явився на сходах — вистрелив у нього.

Кримінальне провадження відкрили за ч.1 ст. 115 (умисне убивство) КК України.