Вбивство студенток у Харкові: турецький суд заарештував підозрюваного

Суд у Туреччині заарештував Цокмеза Гусну Цана, фото: Hurriyet

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Суд у Туреччині заарештував підозрюваного у вбивстві двох іноземних студенток.

Затриманий у суді визнав свою вину. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України з посиланням на радника посольства Туреччини в Україні з питань внутрішніх справ Хакана Сирали.

Зазначається, що заарештованому загрожує довічне ув’язнення.

Тіла вбитих студенток першого курсу медичного факультету Харківського національного університету імені Каразіна з різаними ранами в районі шиї виявили на початку січня в квартирі, яку вони орендували. Також з помешкання зникли ноутбук, принтер та мобільні телефони загиблих.

Правоохоронцям вдалося встановити, що підозрюваний у скоєнні цього злочину 20-річний громадянин Туреччини Цокмез Гусну Цан втік до Стамбула. Відповідну інформацію оперативно передали турецьким правоохоронцям.

Вже 5 січня підозрюваного затримали в столиці Туреччини Анкарі.

Нагадаємо, вбиті перестали виходити на зв’язок 31 грудня 2018 року. 3 січня один із їхніх знайомих звернувся до правоохоронців з проханням встановити місцезнаходження студенток.