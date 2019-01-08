Убийство студенток в Харькове: турецкий суд арестовал подозреваемого

Суд в Турции арестовал Цокмеза Гусну Цана, фото: Hurriyet

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Суд в Турции арестовал подозреваемого в убийстве двух иностранных студенток.

Задержанный в суде признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на советника посольства Турции в Украине по внутренним делам Хакана Сиралы.

Отмечается, что арестованному грозит пожизненное заключение.

Тела убитых студенток первого курса медицинского факультета Харьковского национального университета имени Каразина с резаными ранами в районе шеи обнаружили в начале января в квартире, которую они арендовали. Также из квартиры исчезли ноутбук, принтер и мобильные телефоны погибших.

Правоохранителям удалось установить, что подозреваемый в совершении этого преступления 20-летний гражданин Турции Цокмез Гусну Цан бежал в Стамбул. Соответствующую информацию оперативно передали турецким правоохранителям.

Уже 5 января подозреваемого задержали в столице Турции Анкаре.

Напомним, убитые перестали выходить на связь 31 декабря 2018 года. 3 января один из их знакомых обратился к правоохранителям с просьбой установить местонахождение студенток.