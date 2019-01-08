Убийство студенток в Харькове: турецкий суд арестовал подозреваемого

Ракурсhttps://racurs.ua
Суд в Турции арестовал Цокмеза Гусну Цана, фото: Hurriyet
Убийство студенток в Харькове: турецкий суд арестовал подозреваемогоhttps://racurs.ua/n116594-ubiystvo-studentok-v-harkove-tureckiy-sud-arestoval-podozrevaemogo.htmlRacurs.ua
Суд в Турции арестовал подозреваемого в убийстве двух иностранных студенток.
Задержанный в суде признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на советника посольства Турции в Украине по внутренним делам Хакана Сиралы.
Отмечается, что арестованному грозит пожизненное заключение.
Тела убитых студенток первого курса медицинского факультета Харьковского национального университета имени Каразина с резаными ранами в районе шеи обнаружили в начале января в квартире, которую они арендовали. Также из квартиры исчезли ноутбук, принтер и мобильные телефоны погибших.
Правоохранителям удалось установить, что подозреваемый в совершении этого преступления 20-летний гражданин Турции Цокмез Гусну Цан бежал в Стамбул. Соответствующую информацию оперативно передали турецким правоохранителям.
Уже 5 января подозреваемого задержали в столице Турции Анкаре.
Напомним, убитые перестали выходить на связь 31 декабря 2018 года. 3 января один из их знакомых обратился к правоохранителям с просьбой установить местонахождение студенток.