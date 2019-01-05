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Убийство иностранных студенток в Харькове

Убийство иностранных студенток в Харькове: стало известно, где задержали подозреваемого

5 янв 2019, 18:28
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В Турции сегодня, 5 января, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух иностранных студенток в Харькове. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на турецкое издание DHA.

Пресс-центр Интерпола утверждает, что подозреваемый приехал в Турцию 2 января. Его имя — Цокмез Гусну Цан. Задержали его на кладбище около могилы отца и привезли в турецкое Бюро общественной безопасности.

Напомним, что об убийстве двух девушек в Харькове стало известно 3 января. В Нацполицию обратился 19-летний парень с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он учится на втором курсе харьковского университета.

Он заявил, что девушки перестали отвечать на телефонные звонки еще 31 декабря. Когда полицейские прибыли в квартиру, которую арендовали девушки-иностранки, они нашли их тела без признаков жизни.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.


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