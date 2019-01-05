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США требуют у Турции отказа от покупки ракетных систем у России

США требуют у Турции отказа от покупки ракетных систем у России

5 янв 2019, 18:02
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США требуют, чтобы Турция отказалась от покупки российских зенитных ракетных систем C-400. Взамен ей обещают поставки американских комплексов Patriot. Об этом сегодня, 5 января, сообщила турецкая газета Yeni Şafak.

Такое условие Турции выдвинули представители американской делегации, которая прибыла 3 января в Анкару на переговоры. Представители США потребовали, чтобы Министерство обороны Турции отменило заказ на С-400. Таким образом, Вашингтон предпринял еще одну попытку заблокировать поставку в Турцию российских ракетных систем.

Сумма контракта на американские комплексы Patriot будет составлять 3,5 млрд долл. При этом не предусмотрены скидки или передача технологий. Поэтому приобретение С-400 у России обойдется Турции дешевле.

Еще в декабре 2018 года новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф заявил, что власти Турции должны отказаться от покупки С-400, чтобы остаться в программе F-35. Тогда же Госдепартамент США одобрил решение о продаже комплексов Patriot. Перед этими заявлениями глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщал, что решение о покупке С-400 у России не подлежит отмене.

Ранее сообщалось, что Турция берет на себя ответственность за борьбу с ИГИЛ в Сирии.


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