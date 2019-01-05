Мошенники собирают деньги от имени адвокатов (ДОКУМЕНТ)

Мошенники собирают деньги от имени адвокатов

https://racurs.ua/n116498-moshenniki-sobiraut-dengi-ot-imeni-advokatov-dokument.html

Racurs.ua

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры (КДКА) Киевской области сообщила о том, что мошенники пытаются собрать деньги от имени адвокатов. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Комиссии.

В последнее время происходят случаи мошенничества, когда присылают письма якобы от Национальной ассоциации адвокатов Украины о назначении сдачи экзамена в КДКА Киевской области. В таких письмах мошенники указывают сумму взноса, которую надо оплатить за этот экзамен и за прохождение предварительной стажировки. Уплатить деньги нужно на реквизиты ООО «Ревизор».

КДКА Киевской области официально сообщает, что не рассылает никаких писем с просьбой оплатить деньги за экзамен, ни от своего имени, ни от имени Национальной ассоциации адвокатов Украины. Кроме этого отмечается, что предварительная стажировка законом не предусмотрена. Указанные в таких письмах реквизиты — фиктивные, они не имеют никакого отношения к КДКА Киевской области и Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Настоящая официальная информация о сдаче экзамена и банковских реквизитах находится на сайте КДКА Киевской области. Также там же можно просмотреть список лиц, которых допускают к квалификационному экзамену в КДКА Киевской области.

В связи с неоднократными случаями мошенничества Национальная ассоциация адвокатов Украины уже обратилась к правоохранителям.