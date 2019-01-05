В Молдове запретили полиэтиленовые пакеты

В Молдове запретили полиэтиленовые пакетыhttps://racurs.ua/n116497-v-moldove-zapretili-polietilenovye-pakety.htmlRacurs.ua
В Молдове запретили использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в розничной торговле. Запрет начал действовать с 1 января 2019 года, пишет «Интерфакс-Украина».
Правительство Молдовы приняло соответствующие поправки к законодательству, благодаря которым стал возможным такой запрет. Прежде всего, запретили использовать полиэтиленовые пакеты с толстыми стенками (более 50 микрон). Их производство и импорт полностью запретили, а в магазинах их продавать будут только до завершения продажи остатков на складах.
Через год из оборота изымут пакеты из тонкого полиэтилена (от 15 микрон). С 2021 года в Молдове будут запрещены любые пакеты, за исключением пластика, который используется для упаковки в заводских условиях.
Согласно законодательству этой страны, продажа одноразовых полиэтиленовых пакетов будет караться штрафом от 120 до 360 евро для физических лиц и от 250 до 500 евро для юридических.
Поправки в законодательство внесены с целью защиты окружающей среды. Как известно, полиэтиленовые пакеты катастрофически загрязняют нашу планету.