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В Молдове запретили полиэтиленовые пакеты

В Молдове запретили полиэтиленовые пакеты

5 янв 2019, 16:45
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В Молдове запретили использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в розничной торговле. Запрет начал действовать с 1 января 2019 года, пишет «Интерфакс-Украина».

Правительство Молдовы приняло соответствующие поправки к законодательству, благодаря которым стал возможным такой запрет. Прежде всего, запретили использовать полиэтиленовые пакеты с толстыми стенками (более 50 микрон). Их производство и импорт полностью запретили, а в магазинах их продавать будут только до завершения продажи остатков на складах.

Через год из оборота изымут пакеты из тонкого полиэтилена (от 15 микрон). С 2021 года в Молдове будут запрещены любые пакеты, за исключением пластика, который используется для упаковки в заводских условиях.

Согласно законодательству этой страны, продажа одноразовых полиэтиленовых пакетов будет караться штрафом от 120 до 360 евро для физических лиц и от 250 до 500 евро для юридических.

Поправки в законодательство внесены с целью защиты окружающей среды. Как известно, полиэтиленовые пакеты катастрофически загрязняют нашу планету.


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