Турция берет на себя ответственность за борьбу с ИГИЛ в Сирии

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Racurs.ua

После того, как США выведут свои войска из Сирии, ответственность за борьбу с «Исламским государством» (ИГИЛ) должна взять на себя Турция. Также на нее возлагается управление территорией, которую захватили у боевиков. Об этом договорились президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора, состоявшегося 14 декабря, пишет Washington Post со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон упомянул об этой договоренности в секретном документе о выводе американских войск из Сирии. В нем сказано о передаче ответственности Турции.

В свою очередь Турция требует, чтобы США разоружили сирийских курдов и обеспечили воздушную и логистическую поддержку турецким войскам и союзникам из сирийской оппозиции. Это будут обсуждать на следующей неделе во время визита Болтона в Турцию.

В Пентагоне, а и Госдепартаменте довольно скептично настроены относительно того, что турецкие войска могут воевать с боевиками. Силы террористов сейчас сосредоточены на юге Сирии возле иракской границы.

19 декабря Трамп объявил, что террористы ИГИЛ побеждены в Сирии, в связи с чем начинается вывод американских войск. После этого Эрдоган сообщил, что турецкая операция на сирийской территории, анонсированная им незадолго до этого, откладывается на ближайшие месяцы.

Напомним, что график вывода американских войск из Сирии еще не сформирован.