Растрата государственных средств на сумму более 105 млн грн: чиновнику службы автодорог объявили о подозрении

Растрата государственных средств на сумму более 105 млн грн

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Racurs.ua

Прокуратура Ивано-Франковской области сообщила о подозрении одному из руководителей Службы автомобильных дорог. Его подозревают в растрате бюджетных средств на сумму более 105 млн грн, как сообщил пресс-центр прокуратуры.

Бюджетные средства были выделены на проведение текущего ремонта автомобильной дороги Н-10 «Стрый-Мамалыга». Следствие установило факт завышения в два раза цены на некоторые материальные ресурсы, используемые при выполнении этих работ. Поэтому госбюджет понес убытки на сумму свыше 105 млн грн.

Одному из руководителей Службы автомобильных дорог объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Ему грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что НАБУ подозревает трех должностных лиц в растрате 13 млн грн авиаремонтного завода «Авиакон».