Получение томоса: опубликован украинский перевод подписанного вселенским патриархом документа

Момент подписания томоса, фото: twitter.com/poroshenko

https://racurs.ua/n116495-poluchenie-tomosa-opublikovan-ukrainskiy-perevod-podpisannogo-vselenskim-patriarhom-dokumenta.html

Racurs.ua

Посол Украины в Турции Андрей Сыбига опубликовал украинский перевод текста томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), который сегодня подписал вселенский патриарх Варфоломей.

Соответствующий документ размещен на странице посла в Твиттере.

В тексте томоса отмечается, что автокефалия предоставляется, поскольку Украина обрела независимость и уже в течение почти 30-ти лет обращается к церковным иерархам с соответствующей просьбой.

Подчеркивается, что теперь вся православная церковь в рамках «политически сформированного и полностью независимого государства Украина» является канонически автокефальной и независимой и подчиняется «Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всей Украины». Отнимать что-то от этого титула или добавлять к нему без согласия Константинополя запрещается. Руководство ПЦУ получает все права и привилегии, которые полагаются автокефальной церковной власти.

Кроме того, в тексте томоса содержится призыв к другим православным церквам признать ПЦУ и вспоминать ее под именем «Святейшая Церковь Украины».

В то же время ПЦУ не может ставить своих епископов за пределами Украины или основывать там приходы. За Вселенским патриархатом сохраняется право рассматривать апелляционные обращения и принимать безапелляционные решения, согласно соответствующим постановлениям Вселенских соборов.

Отмечается, что имя главы украинской церкви в диптихах (списках православных автокефальных и автономных церквей) будет упоминаться после предстоятеля Церкви Чехии и Словакии.

Документ датирован 6 января 2019 года.

Напомним, оригинал томоса выполнен на пергаменте. Его вчера доставил в Стамбул афонский иеромонах Лука. С 7 января его выставят в Софийском соборе в Киеве.