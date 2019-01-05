Отримання томосу: опубліковано український переклад підписаного вселенським патріархом документа

Момент підписання томосу, фото: twitter.com/poroshenko

https://racurs.ua/ua/n116495-otrymannya-tomosu-opublikovano-ukrayinskyy-pereklad-pidpysanogo-vselenskym-patriarhom-dokumenta.html

Racurs.ua

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга опублікував український переклад тексту томосу про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ), який сьогодні підписав вселенський патріарх Варфоломій.

Відповідний документ розміщений на сторінці посла в Твіттері.

У тексті томосу зазначається, що автокефалія надається, оскільки Україна здобула незалежність і вже протягом майже 30-ти років звертається до церковних ієрархів з відповідним проханням.

Наголошується, що тепер уся православна церква в межах «політично сформованої та цілковито незалежної держави України» є канонічно автокефальною й незалежною і підпорядковується «Блаженнішому митрополиту Київському та всієї України». Віднімати щось від цього титулу або додавати до нього без згоди Константинополя забороняється. Керівництво ПЦУ отримує всі права та привілеї, які належать автокефальній церковній владі.

Крім того, в тексті томосу міститься заклик до інших православних церков визнати ПЦУ та згадувати її під іменем «Святіша Церква України».

Водночас ПЦУ не може ставити своїх єпископів за межами України чи засновувати там парафії. За Вселенським патріархатом зберігається право розглядати апеляційні звернення та ухвалювати безапеляційні рішення, згідно з відповідними ухвалами Вселенських соборів.

Зазначається, що ім’я очільника української церкви у диптихах (списках православних автокефальних та автономних церков) буде згадуватися після предстоятеля Церкви Чехії та Словакії.

Документ датований 6 січня 2019 року.

Нагадаємо, оригінал томосу виконаний на пергаменті. Його вчора доставив до Стамбула афонський ієромонах Лука. З 7 січня його виставлять у Софійському соборі в Києві.