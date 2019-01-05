Туреччина бере на себе відповідальність за боротьбу з ІДІЛ в Сирії

https://racurs.ua/ua/n116496-turechchyna-bere-na-sebe-vidpovidalnist-za-borotbu-z-idil-v-syriyi-washington-post.html

Racurs.ua

Після того, як США виведуть свої війська з Сирії, відповідальність за боротьбу з «Ісламською державою» (ІДІЛ) повинна взяти на себе Туреччина. Також на неї покладається управління територією, яку захопили у бойовиків. Про це домовилися президент США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови, що відбулася 14 грудня, пише Washington Post з посиланням на своє джерело, знайоме з ситуацією.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон згадав про цю домовленість в секретному документі про виведення американських військ з Сирії. У ньому сказано про передачу відповідальності Туреччині.

У свою чергу Туреччина вимагає, щоб США роззброїли сирійських курдів і забезпечили повітряну та логістичну підтримку турецьким військам і союзникам з сирійської опозиції. Це будуть обговорювати наступного тижня під час візиту Болтона до Туреччини.

У Пентагоні та Держдепартаменті досить скептично налаштовані щодо того, що турецькі війська можуть воювати з бойовиками. Сили терористів зараз зосереджені на півдні Сирії біля іракського кордону.

19 грудня Трамп оголосив, що терористи ІДІЛ переможені в Сирії, у зв’язку з чим починається виведення американських військ. Після цього Ердоган повідомив, що турецька операція на сирійській території, анонсована ним незадовго до цього, відкладається на найближчі місяці.

Нагадаємо, що графік виведення американських військ з Сирії ще не сформований.