США вимагають у Туреччини відмови від покупки ракетних систем у Росії

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США вимагають, щоб Туреччина відмовилася від покупки російських зенітних ракетних систем C-400. Натомість їй обіцяють поставки американських комплексів Patriot. Про це сьогодні, 5 січня, повідомила турецька газета Yeni Şafak.

Таку умову Туреччині висунули представники американської делегації, яка прибула 3 січня в Анкару на переговори. Представники США вимагають, щоб Міністерство оборони Туреччини скасувало замовлення на С-400. Таким чином, Вашингтон зробив ще одну спробу заблокувати поставки до Туреччини російських ракетних систем.

Сума контракту на американські комплекси Patriot буде складати 3,5 млрд дол. При цьому не передбачені знижки або передача технологій. Тому придбання С-400 у Росії обійдеться Туреччині дешевше.

Ще в грудні 2018 року новий глава комітету сенату США зі збройних сил Джеймс Інхоф заявив, що влада Туреччини повинна відмовитися від покупки С-400, щоб залишитися в програмі F-35. Тоді ж Держдепартамент США ухвалив рішення про продаж комплексів Patriot. Перед цими заявами глава турецького Міністерства закордонних справ Мевлют Чавушоглу повідомляв, що рішення про покупку С-400 у Росії скасувати неможливо.

Раніше повідомлялося, що Туреччина бере на себе відповідальність за боротьбу з ІГДЛ у Сирії.