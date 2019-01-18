«Опоблок» оскаржив у Конституційному суді закон про перейменування УПЦ Московського патріархату

Нардеп Новинський та очільник УПЦ МП Онуфрій, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n116993-opoblok-oskarjyv-v-konstytuciynomu-sudi-zakon-pro-pereymenuvannya-upc-moskovskogo-patriarhatu.html

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Група зі 49 народних депутатів, більшість з яких представляє фракцію «Опозиційний блок», оскаржила в Конституційному суді закон, який зобов’язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) змінити назву і вказати у ній приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).

Як повідомляє сайт Конституційного суду, йдеться про Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України".

Його ухвалила Рада і підписав президент у грудні 2018 року напередодні отримання томоса про автокефалію Православної церкви України.

Подання до Конституційного суду внесли 18 січня 49 народних депутатів. Його опрацьовує секретаріат.

Нардепи просять суд визнати неконституційним вказаний вище закон.

Подання підписали глава фракції «Опозиційного блоку» Вадим Новинський і виключений з неї Юрій Бойко, який об'єднався із Вадимом Рабіновичем для участі у президентських виборах.

Наприкінці грудня в УПЦ МП стверджували, що також ініціюватимуть звернення до Конституційного суду щодо закону № 5309. Тут стверджували, що новація «порушує свободу віросповідання і дискримінує вірян».