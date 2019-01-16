Испортить ночное небо: российский стартап предлагает размещать рекламу на околоземной орбите (ВИДЕО)

В космосе может появиться коммерческая реклама, фото: Freaking News

https://racurs.ua/n116898-isportit-nochnoe-nebo-rossiyskiy-startap-predlagaet-razmeschat-reklamu-na-okolozemnoy-orbite.html

Racurs.ua

Российский стартап StartRocket предлагает использовать массив крошечных кубов, чтобы создать программируемый дисплей в ночном небе.

Эти спутники планируют разместить на низкой околоземной орбите на высоте 400 — 500 км. Каждый из них будет иметь складываемый парус, который в раскрытом состоянии способен отражать свет Солнца, формируя таким образом один пиксель изображения, сообщает издание Science Alert.

Поскольку такая реклама зависит от солнечного света, в небе она сможет отображаться только на рассвете и в сумерках.

Космический «билборд» будет иметь площадь 50 кв. км. По замыслу авторов, этот «орбитальный дисплей» может быть запрограммирован для отображения логотипов людям по всему миру в течение шестиминутных интервалов, примерно три или четыре раза в день.

«Мы будем жить в космосе, и человечество начнет передавать свою культуру в космос. Более профессиональные и опытные пионеры сделают ее лучше для всех», — уверяет лидер проекта Влад Ситников.

Однако возникает вопрос: принесет ли такая «культура» больше вреда или пользы землянам, прежде всего из-за светового загрязнения, которое генерирует орбитальный дисплей.

«Это угроза способности проводить астрономические исследования с Земли, — отмечает астроном Джон Барентен из Международной ассоциации темного неба. — Каждый из этих подвижных световых лучей на ночном небе — это то, что может помешать нашей способности собирать фотоны из астрономических источников».

Кроме того, в краткосрочной перспективе система увеличит количество спутников в пространстве, что в свою очередь увеличивает риск столкновений и возникновения космического мусора.

Впрочем, на низкой орбите космический мусор не существует долго. На этой высоте космические объекты, как правило, не остаются более года и сгорают в атмосфере Земли.

Напомним, недавно сошел с орбиты и сгорел в небе над Новой Зеландией российский военный спутник «Космос-2430».