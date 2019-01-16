Зіпсувати нічне небо: російський стартап пропонує розміщувати рекламу на навколоземній орбіті (ВІДЕО)

У космосі може з’явитися комерційна реклама, фото: Freaking News

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Російський стартап StartRocket пропонує використовувати масив крихітних кубів, щоб створити програмований дисплей у нічному небі.

Ці супутники планують розмістити на низькій навколоземній орбіті на висоті 400 — 500 км. Кожен з них матиме складане вітрило, яке в розкритому стані здатне відбивати світло Сонця, формуючи в такий спосіб один піксель зображення, повідомляє видання Science Alert.

Оскільки така реклама залежить від сонячного світла, у небі вона зможе відображатися тільки на світанку і в сутінках.

Космічний «білборд» матиме площу 50 кв. км. За задумом авторів, цей «орбітальний дисплей» може бути запрограмований для відображення логотипів людям по всьому світу, протягом шестихвилинних інтервалів, приблизно три або чотири рази на день.

«Ми будемо жити в космосі, і людство почне передавати свою культуру в космос. Більш професійні та досвідчені піонери зроблять її кращою для всіх», — запевняє лідер проекту Влад Ситніков.

Однак постає питання: принесе така «культура» більше шкоди чи користі землянам, передусім через світлове забруднення, яке генерує орбітальний дисплей.

«Це загроза здатності здійснювати астрономічні дослідження з Землі, — зазначає астроном Джон Барентен з Міжнародної асоціації темного неба. — Кожен з цих рухомих світлових променів на нічному небі — це те, що заважатиме нашій здатності збирати фотони з астрономічних джерел».

Крім того, у короткостроковій перспективі система збільшить кількість супутників у просторі, що в свою чергу збільшує ризик зіткнення і виникнення космічного сміття.

Втім, на низькій орбіті космічне сміття не існує довго. На цій висоті космічні об'єкти, як правило, не залишаються більше року й згоряють в атмосфері Землі.

Нагадаємо, нещодавно зійшов з орбіти й згорів у небі над Новою Зеландією російський військовий супутник «Космос-2430».