Рейтинг доверия Путину достиг исторического минимума, упав вдвое с 2015 года

Рейтинг российского диктатора снова падает, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n116995-reyting-doveriya-putinu-dostig-istoricheskogo-minimuma-upav-vdvoe-s-2015-goda.html

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Рейтинг доверия президенту Владимиру Путину в январе 2019 года опустился до 33,4%.

Новый исторический минимум рейтинга российского лидера зафиксировал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Его результаты опубликовали 18 января на сайте этого учреждения.

За первые 15 лет работы Путина минимальный рейтинг был у него в марте 2005 года, когда в России провели монетизацию социальных льгот.

Рейтинг Путина уменьшился за месяц на 2%, поскольку в декабре 2018 года ему, согласно опросу ВЦИОМ, доверяли 36,5% россиян.

Второе и третье место в рейтинге доверия в январе занимали соответственно Сергей Шойгу (13,7%) и Сергей Лавров (9,3%). Антирейтинг российских политиков возглавляет Владимир Жириновский — ему совершенно не доверяет 26,3% россиян.

Напомним, что в августе 2018 года в другом исследовании рейтинг Путина составлял 45%. Согласно данным фонда «Общественное мнение», он был самым низким с 2013 года. Если сравнивать с показателем августа 2017 года, то рейтинг уменьшился на 21%. С конца 2016 года по июнь 2018 года рейтинг Путина не опускался ниже 60%.