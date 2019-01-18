В Испании из 100-метровой шахты спасают двухлетнего мальчика (ФОТО)

Отец мальчика Хосе Розелен (слева) плачет на месте поисков своего сына, фото — Getty

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Racurs.ua

В Испании двухлетний мальчик провалился в стометровую яму. Спасатели пытаются добраться до него пятые сутки.

Двухлетнего Хулена Розелен ищут с 13 января, сообщает Daily Mail. Он исчез во время воскресной прогулки-пикника с родителями в провинции Малага. Хулен упал в шахту глубиной 100 м.

В какой-то момент мать мальчика отошла, чтобы позвонить, и попросила отца присмотреть за сыном, который исчез на несколько минут из виду. Семья заметила, что он провалился в дыру. Упав, ребенок закричал, а потом отец услышал плач сына, который через некоторое время прекратился.

С тех пор мальчик не подавал признаков жизни, а поисковая операция осложняется техническими трудностями и неспособностью специалистов спуститься за ребенком в яму.

За этой историей следит вся Испания, к операции подключились более 100 человек, включая иностранных инженеров.

Местные издания утверждают, что шахту незаконно пробурил владелец земельного участка, чтобы найти подземные воды. Это распространенный способ справляться с засухой и жарой на юге Испании.

Родители мальчика утверждают, что отверстие было только немного прикрыто камнями.

Спасатели не могут спуститься за мальчиком в шахту, диаметр которой не превышает 30 см. Раскапывать ее также рискованно, потому что почва может еще сильнее завалить ребенка.

Инженеры решили пробурить две новые шахты: вертикальную и горизонтальную, чтобы добраться к Хулену в обход.

В спасательной операции задействованы более 100 специалистов из различных организаций, в том числе сотрудники шведской спасательной компании, которая в 2010 году помогала освободить из-под земли 33-х чилийских шахтеров. Они находились под завалами 69 дней.

Daily Mail утверждает, что шансы выжить мальчик имеет только в том случае, если он попал в «воздушный карман» и имеет доступ к воде.

Семья Розелен в 2017 году из-за проблем с сердцем потеряла трехлетнего сына.