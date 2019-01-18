Трамп и его экс-юрист Коэн, фото — buzzfeednews.com

https://racurs.ua/n116997-tramp-prikazyval-advokatu-vrat-v-kongresse-o-stroitelstve-neboskreba-v-moskve-smi.html

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Президент США Дональд Трамп поручил своему бывшему юристу Майклу Коэну соврать Конгрессу о ходе переговоров по строительству Trump Tower в Москве.

Со ссылкой на два источника в правоохранительных органах США об этом 18 января сообщило издание BuzzFeed.

Трамп якобы попросил Коэна сказать, что переговоры о строительстве в Москве завершились на несколько месяцев раньше реального срока.

Во время кампании-2016 Трамп не менее десяти раз встречался с Коэном, обсуждая проект строительства в столице РФ. Во время избирательной кампании Трамп отрицал этот факт.

Кроме того, Трамп просил Коэна организовать ему встречу с Владимиром Путиным.

Американский президент в своем Твиттер сегодня ответил на эти слова Коэна, обвинив своего бывшего адвоката во лжи.

«Он лжет, чтобы сократить свой тюремный срок!» — написал глава Белого дом.

Два спецкомитета Палаты представителей США, которую контролируют демократы, теперь могут провести расследование данных сообщений. Это уже успел пообещать глава комитета по делам разведки Палаты представителей Адам Шифф, а конгрессмен Джерри Надлер, который возглавляет юридический комитет нижней палаты парламента США, пообещал «разобраться в ситуации».

Надлер сказал, что «приказывать своему сотруднику соврать Конгрессу — это федеральное преступление».

Ранее Коэн в рамках расследования спецпрокурора Мюллера согласился признать свою вину в даче ложных показаний Конгресса США относительно контактов с россиянами.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Трамп и Москва неоднократно отвергали подозрения в неправомерных контактах действующего президента США с официальными лицами РФ во время избирательной кампании.