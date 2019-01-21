Атака на миротворців ООН в Малі: «Аль-Каїда» взяла на себе відповідальність (КАРТА)

Атака на миротворців ООН в Малі: «Аль-Каїда» взяла на себе відповідальність. Фото: Военное обозрение

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Атака на миротворців ООН в Малі сталася вчора, 20 січня. Бойовики під’їхали на машинах до табору в Агельхоці та з засідки напали на миротворців.

Сили ООН змогли дати відсіч нападникам, проте в результаті нападу було вбито 10 миротворців з Чаду, ще 25 отримали поранення, повідомляє «Голос Америки».

Відповідальність за атаку на миротворців взяло на себе відділення «Аль-Каїди» в Магрибі. Як заявили терористи, таким чином вони висловили протест проти відновлення дипломатичних відносин між Ізраїлем і Чадом.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив співчуття сім’ям загиблих і заявив, що подібні напади на миротворців не завадять організації підтримувати Малі у бажанні встановити мир в їхній країні.

Зазначимо, що миротворці в Малі з’явилися в 2013 році, після захоплення ісламістами кількох районів на півночі країни. У 2015 році було підписано угоду між урядом країни і терористичними угрупованнями, однак це не скоротило кількість нападів екстремістів в країні.

Раніше бойовики «Аль-Каїди» напали на п’ятизірковий готель в Кенії.