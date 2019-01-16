«Солсберійські шпигуни» Бошіров і Петров потрапили під санкції Євросоюзу

Російські шпигуни Олександр Мішкін (Олександр Петров) та Анатолій Чепіга (Руслан Бошіров), фото — Forbes.ru

https://racurs.ua/ua/n116887-solsberiyski-shpyguny-boshirov-i-petrov-potrapyly-pid-sankciyi-ievrosouzu.html

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Представники 28 країн Євросоюзу домовилися про введення санкцій проти чотирьох підозрюваних у «справі Скрипалів».

Серед цих осіб є й Олександр Мішкін (Олександр Петров) та Анатолій Чепіга (Руслан Бошіров), яких Велика Британія підозрює у застосуванні хімічної зброї на території своєї країни, повідомив у Твіттер журналіст «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.

«Санкції затвердить Рада міністрів ЄС у понеділок, 21 січня. Це будуть перші санкції, запроваджені за новим режимом щодо хімічної зброї», — написав Йозвяк, не уточнюючи суті обмежень.

Крім відповідальних за атаку в Солсбері чотирьох співробітників ГРУ, посли ЄС домовилися включити в чорний список й п’ятьох сирійських офіцерів.

Нагадаємо, що у березні 2018 року в Солсбері на Сергія Скрипаля і його доньку Юлію було скоєно напад з використанням хімічної речовини «Новичок». Лікарям вдалося врятувати їхнє життя.

Лондон звинуватив у нападі Москву, оприлюднивши детальну доповідь про перебування росіян у країні.

Співробітники ГРУ Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін (раніше відомі як Руслан Бошіров й Олександр Петров) заявляли, що подорожували до Солсбері, зацікавившись місцевими туристичними об'єктами, зокрема, шпилем собору.