«Новичок» внесуть до переліку заборонених речовин

Нервово-паралітичну речовину «Новичок» застосували у березні 2018 року на території Великої Британії, фото: Radio NZ

https://racurs.ua/ua/n116800-novychok-vnesut-do-pereliku-zaboronenyh-rechovyn.html

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Нервово-паралітичну речовину «Новичок», яка стала всесвітньо відомою після отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля в британському місті Солсбері, планують заборонити.

Очікується, що Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХО) додасть цей препарат, створений ще за часів Радянського Союзу, до переліку заборонених речовин, повідомляє агентство Reuters.

Відповідну ініціативу США, Нідерландів та Канади сьогодні підтримав 41 член виконавчої Ради ОЗХО.

Як повідомила у своєму Твіттері представник Канади Сабіна Нолке, Росія відійшла від консенсусу, але не блокувала це рішення.

В ОЗХО входять 193 країни. Тепер в учасників організації є 90 днів для подання будь-яких заперечень щодо цього рішення.

Колишній подвійний агент Скрипаль був отруєний «Новичком» на початку березня 2018 року. Вважається, що отруйну речовину розпилили на дверну ручку його будинку в Солсбері співробітники російської розвідки Олександр Петров та Руслан Боширов (ймовірно, справжні імена — Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга), які в той час перебували в місті.

Пізніше від «Новичка» постраждали двоє жителів сусіднього міста Еймсбері — Дона Стерджесс та Чарлі Роулі. 9 липня 2018 року Стерджесс померла.