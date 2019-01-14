«Новичок» внесут в перечень запрещенных веществ

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» применили в марте 2018 года на территории Великобритании, фото: Radio NZ

https://racurs.ua/n116800-novichok-vnesut-v-perechen-zapreschennyh-veschestv.html

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Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое стало всемирно известным после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери, планируют запретить.

Ожидается, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) добавит этот препарат, созданный еще во времена Советского Союза, в перечень запрещенных веществ, сообщает агентство Reuters.

Соответствующую инициативу США, Нидерландов и Канады сегодня поддержал 41 член исполнительного Совета ОЗХО.

Как сообщила в своем Твиттере представитель Канады Сабина Нолке, Россия отошла от консенсуса, но не блокировала это решение.

В ОЗХО входят 193 страны. Теперь у участников организации есть 90 дней для представления любых возражений относительно этого решения.

Бывший двойной агент Скипаль был отравлен «Новичком» в начале марта 2018 года. Считается, что отравляющее вещество распылили на дверную ручку его дома в Солсбери сотрудники российской разведки Александр Петров и Руслан Боширов (вероятно, настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига), которые в то время находились в городе.

Позже от «Новичка» пострадали двое жителей соседнего города Эймсбери — Дона Стерджесс и Чарли Роули. 9 июля 2018 года Стерджесс умерла.