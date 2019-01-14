Главные события 14 января: катастрофа самолета в Иране, штурм медуниверситета в Киеве, смерть мэра Гданьска

Главные события 14 января 2019 года

https://racurs.ua/n116799-glavnye-sobytiya-za-14-yanvarya-katastrofa-samoleta-v-irane-shturm-meduniversiteta-v-kieve.html

Racurs.ua

В Иране произошла авиакатастрофа с участием грузового самолета Boeing 707 (Боинг). Воздушная машина потерпела крушение при посадке в аэропорту «Фатх» города Карадж, что в пригороде Тегерана.

Штурм административного здания Национального медицинского университета им. Богомольца сторонниками экс-ректора Екатерины Амосовой произошел сегодня утром в Киеве. Штурм медуниверситета и попытка его захвата являются незаконными, отметило Министерство здравоохранения на странице в Facebook.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заняться расследованием возможного получения взятки генеральным прокурором Украины Юрием Луценко в сговоре с его первым заместителем Дмитрием Сторожуком. Об этом говорится в постановлении суда от 28 декабря 2018 года, которое недавно обнародовали в Едином госреестре судебных решений.

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович умер в больнице от полученных накануне ножевых ранений. На него напал преступник-рецидивист прямо во время выступления на сцене. Адамовичу сделали несколько операций общей продолжительностью пять часов — на сердце и в области живота. Врачи сделали все возможное, но спасти жизнь мэра Гданьска не удалось.