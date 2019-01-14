Штурм админздания медуниверситета сторонниками Амосовой произошел в Киеве. Фото: BBC.com

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Racurs.ua

Штурм административного здания Национального медицинского университета им. Богомольца сторонниками экс-ректора Екатерины Амосовой произошел сегодня утром в Киеве.

Штурм медуниверситета и попытка его захвата являются незаконными, отметило Министерство здравоохранения на странице в Facebook.

Также отмечается, что полиция вывела из помещения вуза сторонников Амосовой и сейчас с ними работают правоохранители.

Еще 10 января 2019 года Амосова в третий раз была уволена с должности ректора. В Минздраве отметили, что она ознакомилась с приказом об увольнении с должности ректора и профессора кафедры и знает, что не имеет никаких полномочий.

Отметим, что впервые Амосова была уволена с должности еще в марте 2018 года из-за неудовлетворительной оценки ее работы министерской комиссией. Однако она обжаловала увольнение в суде. Печерский райсуд Киева принял сторону истца и отменил приказ об увольнении. В начале октября 2018 года Минздрав снова разорвал контракт с Амосовой.

Как ранее сообщал «Ракурс», и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун обвинила экс-руководство двух медуниверситетов в саботаже.