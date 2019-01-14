Штурм адмінбудівлі медуніверситету прихильниками Амосової відбувся у Києві. Фото: BBC.com

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Racurs.ua

Штурм адміністративної будівлі Національного медичного університету ім. Богомольця прихильниками екс-ректора Катерини Амосової відбувся сьогодні вранці в Києві.

Штурм медуніверситету та спроба його захоплення є незаконними, наголосило Міністерство охорони здоров’я на сторінці у Facebook.

Також зазначається, що поліція вивела з приміщення вишу прихильників Амосової й наразі з ними працюють правоохоронці.

10 січня 2019 року Амосову втретє було звільнено з посади ректора. У МОЗ зазначили, що вона ознайомилася з наказом про звільнення з посади ректора і професора кафедри та знає, що не має жодних повноважень.

Зауважимо, що вперше Амосову було звільнено з посади ще в березні 2018 року через незадовільну оцінку її роботи міністерською комісією. Проте вона оскаржила звільнення у суді. Печерський райсуд Києва став на бік позивачки та скасував наказ про звільнення. На початку жовтня 2018 року МОЗ знову розірвало контракт із Амосовою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун звинуватила колишнє керівництво двох медуніверситетів у саботажі.