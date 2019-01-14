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Стрілянина сталася поблизу однієї зі шкіл Києва. Фото: Цензор.НЕТ
Киянин обстріляв двері однієї зі шкіл у Святошинському районі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n116777-kyyanyn-obstrilyav-dveri-odniieyi-zi-shkil-u-svyatoshynskomu-rayoni-foto.htmlRacurs.ua
У Києві чоловік обстріляв із пістолета двері однієї зі шкіл. Про постріли поліцейським повідомила працівниця навчального закладу.
Інцидент стався 13 січня близько 22.00. Про це повідомила прес-служба Головного управління поліції Києва.
Заявниця розповіла поліцейським, що працює у школі. Ввечері біля навчального закладу вона помітила невідомого зі зброєю в руках. Він кілька разів вистрілив у вхідні двері та втік.
З місця події правоохоронці вилучили предмет, схожий на пістолет, попередньо — пневматичної дії.
Зловмисника поліцейські затримали неподалік від місця скоєння злочину. Ним виявився 50-річний киянин, який раніше не мав проблем із законом.
Слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.
Наразі правоохоронцями встановлюються обставини, причини та мотиви скоєння правопорушення.
Нагадаємо, у листопаді в Києві на Оболоні затримали чоловіка в стані алкогольного сп’яніння, котрий поранив із пістолета місцевого мешканця.