Киянин обстріляв двері однієї зі шкіл у Святошинському районі (ФОТО)

Стрілянина сталася поблизу однієї зі шкіл Києва. Фото: Цензор.НЕТ

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У Києві чоловік обстріляв із пістолета двері однієї зі шкіл. Про постріли поліцейським повідомила працівниця навчального закладу.

Інцидент стався 13 січня близько 22.00. Про це повідомила прес-служба Головного управління поліції Києва.

Заявниця розповіла поліцейським, що працює у школі. Ввечері біля навчального закладу вона помітила невідомого зі зброєю в руках. Він кілька разів вистрілив у вхідні двері та втік.

З місця події правоохоронці вилучили предмет, схожий на пістолет, попередньо — пневматичної дії.

Зловмисника поліцейські затримали неподалік від місця скоєння злочину. Ним виявився 50-річний киянин, який раніше не мав проблем із законом.

Слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Наразі правоохоронцями встановлюються обставини, причини та мотиви скоєння правопорушення.

Нагадаємо, у листопаді в Києві на Оболоні затримали чоловіка в стані алкогольного сп’яніння, котрий поранив із пістолета місцевого мешканця.