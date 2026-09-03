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Двом учасникам стрілянини у Києві повідомили про підозри, фото: ДБР

Стрілянина між СБУ та ГУР у Києві — двом учасникам повідомили про підозри

3 вер 2026, 21:39
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Працівники ДБР розпочали досудове розслідування обставин конфлікту між працівниками СБУ та військовослужбовцями ГУР, який стався в одному з районів Києва 1 вересня.

Про це сьогодні, 3 вересня, повідомила прес-служба ДБР.

Інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 345 та ст. 348 Кримінального Кодексу України — перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу та посягання на життя працівника правоохоронного органу, — розповіли у ДБР.

Зазначається, що за фактами застосування вогнепальної зброї двом учасникам подій повідомлено про підозру:

  • співробітнику СБУ — за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу;
  • військовослужбовцю ГУР МО України — за ст. 348 Кримінального кодексу.

Працівники ДБР встановлюють усі обставини, у тому числі ті, що передували події, яка сталася 1−2 вересня у одному із житлових районів Києва. Досудове розслідування триває, — додали у відомстві.

Двом учасникам стрілянини у Києві повідомили про підозри, фото: ДБР

Джерело: Ракурс


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