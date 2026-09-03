СБУ розкрила деталі збройного конфлікту з ГУР у Києві. Фото:

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СБУ прокоментувала збройний конфлікт з військовослужбовцями ГУР в Дніпровському районі Києва.

Заступник командира Російського добровольчого корпусу Степан Каплунов нібито мав контакти з російською ФСБ. Представник ГУР мав переписку з спецслужбами країни-агресора, які ставили завдання підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, котрий у цей час мав прибути в Україну, а також інших українських військових. Про це 3 вересня повідомили у Службі безпеки України.

Зазначається, що військовий отримав від російської ФСБ завдання ліквідувати за гроші інших бійців Сил оборони України.

У спецслужбі стверджують, що Каплунов визнав контакти з ФСБ, тому до нього не застосовувався запобіжний захід.

У той час як співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів вказаного кримінального правопорушення, виникла абсолютно неприпустима конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини, — наголосили в СБ України.

Нагадаємо, 2 вересня в Дніпровському районі Києва виник збройний конфлікт між СБУ та ГУР, внаслідок якого постраждало троє співробітників Головного управління розвідки.

Президент Володимир Зеленський назвав інцидент між спецслужбами «абсолютно ганебним». І доручив Офісу генпрокурора та ДБР з’ясувати всі обставини, а СБ України та Головному управлінні розвідки — провести внутрішні розслідування.